Инструкция для избирателя

Вопрос о правильной стратегии голосования обсуждался перед нынешними выборами в Госдуму гораздо менее активно, чем в 2011 г. Тогда были и «стратегия Навального» (за любую партию, кроме «Единой России»), и движение «НаХ-наХ», предлагавшее портить бюллетени, и призывы к полному бойкоту выборов со стороны тогда еще радикального оппозиционера Эдуарда Лимонова. Сейчас же многие граждане не вполне понимают, что именно им нужно сделать 18 сентября, чтобы результат их личного волеизъявления максимально соответствовал их гражданской позиции. Поэтому имеет смысл напомнить о том, какие способы политического самовыражения предусматривает избирательное законодательство и к чему они могут привести на практике.

Проще всего, конечно, в день голосования будет тем, у кого есть давно и горячо любимая партия, которая к тому же удостоилась чести попасть в число 14 участников нынешней кампании. Этим людям достаточно прийти на избирательный участок и поставить в бюллетене любой знак в квадрате напротив милого сердцу названия. При этом не следует забывать, что 18 сентября впервые после 13-летнего перерыва у россиян появится возможность проголосовать не только за любимую партию, но еще и за любимого кандидата по одномандатному округу. Хотя чувство глубокого удовлетворения в данном случае вовсе не гарантировано, поскольку может оказаться, что кандидата именно от вашей любимой партии в вашем округе попросту нет.

Несколько больше возможностей у тех, кто считает режим кровавым, выборы — нечестными, а все партии — продажными. Их категорическое нежелание «легитимизировать псевдовыборы» своим участием в голосовании может реализоваться в трех формах.

Вариант первый — не прийти на выборы. Это простейшее действие (точнее, бездействие) влечет за собой два более сложных последствия. Во-первых, тем самым вы уменьшаете явку на выборы, а низкая явка, как правило, выгоднее известно какой партии, имеющей отмобилизованный электорат в лице пенсионеров и бюджетников. Во-вторых, вы даете возможность доминирующим в избиркомах представителям того самого «кровавого режима» вбросить бюллетень от вашего имени — и понятно за какую партию. Впрочем, если эти выборы не имеют для вас никакого значения, то вам, вероятно, безразлично и то, кто и как распорядится вашим голосом.

Второй вариант — прийти на участок, получить бюллетень и унести его с собой. Это означает, что проголосовать за вас никто уже не сможет, поскольку за получение бюллетеня вы расписались. Однако при подведении итогов голосования считаются не выданные бюллетени, а обнаруженные в избирательной урне, и если вашего там нет, то это фактически то же самое, как если бы вы вообще не пришли — со всеми вышеописанными последствиями от снижения явки.

Ну а третий протестный вариант — прийти, получить бюллетень и испортить его всякими негодующими надписями. Таким образом вы убиваете двух вышеупомянутых зайцев: и голос ваш уже не украдут, и явка не снижается. Но тут тоже есть одна тонкость: никакие ваши художества сами по себе не сделают бюллетень недействительным, ведь таковым он признается лишь в том случае, если пометки сделаны в квадратах напротив двух или более партий. И если ваша буква Х случайно залезет на квадрат партии Y, а остальные квадраты останутся пустыми, то голос будет неумолимо засчитан в пользу Y. Ну а отсутствие пометок во всех квадратах — даже при заполнении всего остального пространства бюллетеня высокохудожественными рисунками или зажигательными надписями — позволит заинтересованным членам избиркома поставить требуемую по закону единственную отметку напротив опять-таки известно какой партии.

Следующая категория избирателей — те, у кого нет любимой партии, но есть самая нелюбимая. Им, как и в 2011 г., можно воспользоваться стратегией «голосуй за любую другую партию, кроме самой нелюбимой». Но и здесь есть свои нюансы. Результат «самой нелюбимой» партии ухудшится только в том случае, если «любая другая» преодолела пятипроцентный барьер — потому что если она в Думу не попала, то ваш голос будет поделен между теми, кто попал, и, соответственно, самой нелюбимой тоже непременно что-то перепадет (и скорее всего — больше, чем остальным). То есть голосовать надо за одну из тех партий, которым социологи сулят больше 5% голосов или хотя бы близко к этому. В то же время опыт 2011 г. показывает, что «любые другие» партии со временем могут начать вести себя в Думе почти неотличимо от «самой нелюбимой», так что стоит прежде подумать, готовы ли вы спустя пять лет наступить на те же грабли.

Впрочем, при желании можно найти мотивацию и для голосования за «любую другую» партию из числа считающихся непроходными. Во-первых, социологи тоже иногда ошибаются. Во-вторых, за последнюю неделю перед голосованием, когда публикация опросов уже запрещена, партия может совершить мощный финишный рывок. А в-третьих, помимо очевидного пятипроцентного барьера есть еще и неочевидный трехпроцентный: в случае его преодоления партия получает на пять ближайших лет государственное финансирование и так называемую парламентскую льготу — право выдвигать кандидатов на любых выборах без сбора подписей. Так что выбирать «любую другую» партию можно еще и из соображений политической благотворительности.

Ну и, пожалуй, последний вариант голосования — для тех, кто не имеет любимой партии, уже не надеется на провал «самой нелюбимой» и к тому же разочаровался во всех «любых других». В таком случае вы можете вообще проигнорировать голосование по партспискам по одному из вышеуказанных рецептов, но проголосовать за одномандатника, которого лично вы считаете хорошим и честным человеком. Ведь в одномандатном округе победитель определяется простым большинством голосов, без заградительных барьеров или каких-то сложных математических расчетов. И ваш голос, как ни банально это звучит, в этом случае действительно может оказаться решающим.