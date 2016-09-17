Вторую бомбу нашли на месте взрыва в Нью-Джерси

Полиция обнаружила второе взрывное устройство на месте взрыва в Нью-Джерси, сообщил новостной сайт NJ.com со ссылкой на Эла Делла Фейва, представителя офиса прокурора округа Ошн.

Взорвалась ли вторая самодельная бомба, не сообщается. Телеканал сообщает также, что полиция ищет третье взрывное устройство.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства перед массовым забегом. Устройство, сделанное из железной трубки, взорвалось в мусорном баке около 9:30 утра по местному времени (16:30 мск). При этом благотворительный забег на 5 километров, в котором должны были участвовать около 5 тысяч человек, был запланирован на 9 утра, но задержался из-за проблем с регистрацией. Забег, проводившийся в пользу ветеранов морской пехоты США, отменили после взрыва.