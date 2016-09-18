Глава Кабардино-Балкарии проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков проголосовал на выборах в Госдуму России, сообщает «Интерфакс-Юг».

«Проголосовал за нас всех. Это очень важное событие в стране. Выбираем депутатов Госдумы России, а также выборы совпали с муниципальными. Сегодня 122 муниципальных образования выбирают свои советы. Важно, кто попадет в эти органы, от этого зависит наше будущее и будущее наших детей», - сказал журналистам Коков.

Он выразил надежду, что «люди придут на избирательные участки и отдадут свой голос за то, что считают правильным».

Одновременно с федеральными выборами в КБР проходит 122 муниципальные избирательные кампании, из них 112 - в селах, семь - в городских поселениях, три - в городских округах республики.