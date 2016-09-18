Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Предстоятель заехал на избирательный участок в Одинцово до богослужения, которое совершит сегодня в Покровском храме подмосковной Барвихи.

«Сегодня день очень важный для всей нашей страны, мы делаем выбор. Мы в своей жизни много делаем выборов. Самый важный выбор, который мы делаем в жизни, это выбор между добром и злом, а он потом распространяется на все остальные выборы», - сказал он журналистам на избирательном участке в Одинцово.

"Дай Бог, чтобы и выбор, который сегодня делает страна, был во благо Отечества нашего, принес людям добро и мир", - добавил он.