Кадыров проголосовал на выборах и объяснил традиционно высокую явку «менталитетом»

Врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах депутатов Госдумы России в школе в родном селении Центарой, где оборудован избирательный участок.

«Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня», - сказал Кадыров.

Он объяснил традиционно высокую явку в Чечне менталитетом. «У нас менталитет такой - все друг друга знают и поддерживают, уверен, что явка точно будет за 90%», - отметил Кадыров.

В единый день голосования в воскресенье в Чечне проходят прямые выборы главы республики, депутатов Госдумы, парламента республики и представительных органов муниципальных образований. За пост главы Чечни, кроме Кадырова, будут бороться еще трое: кандидат от Партии роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов, лидер регионального отделения «Справедливой России» Султан Денильханов и выдвиженец коммунистов, руководитель общественной палаты республики Гаирсолт Батаев.