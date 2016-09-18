Главой Карачаево-Черкесии избран Рашид Темрезов

Главой Карачаево-Черкесии избран Рашид Темрезов, сообщает ТАСС. За его кандидатуру единогласно проголосовали 49 депутатов парламента, присутствовавших на заседании законодательного органа.

В конце августа президент Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики три кандидатуры для избрания на должность главы республики: зампредседателя комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктора Бородкина, председателя комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмеля Биджева, а также временно исполняющего обязанности главы КЧР Рашида Темрезова.

«Интерфакс» сообщал, что в итоговом рейтинге эффективности губернаторов за 2015 г., составляемом Фондом развития гражданского общества, Темрезов находился среди руководителей регионов с высокими рейтинговыми показателями. Он имел 78 баллов из 100 возможных.