Медведев с супругой проголосовали на избирательном участке в Шуваловской гимназии

Премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в Шуваловской гимназии (на улице Довженко).

Приезд премьер-министра никак не повлиял на процесс голосования. Доступ избирателей на участки, открывшиеся, как и положено, в 8.00 по местному времени, не ограничен, сообщает ТАСС.

В 2011 г. на выборах в Госдуму шестого созыва Медведев, будучи президентом страны, также голосовал на этом же участке.