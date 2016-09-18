Россиянин избит у посольства России в Киеве – СМИ

У российского посольства в Киеве избит россиянин, который пришел голосовать на выборах в Госдуму, передают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости» с места событий.

По данным ТАСС, россиянина избили представители националистической организации «Свобода». Как уточняет «РИА Новости», россиянин пытался пройти на избирательный участок, но человек, ранее назвавшийся главой общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаилом Ковальчуком, вместе с депутатом Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорем Мирошниченко не пускали его. Ковальчуку не понравилось, что россиянин в ходе словесной перепалки сказал, что Вторую мировую войну выиграл Сталин, после этого Ковальчук начал наносить удары в лицо россиянину, сбив его с ног, сообщило агентство.

Также в Киеве перед зданием посольства России на Украине произошли стычки между протестующими и полицией, трансляцию ведет телеканал «112 Украина». По данным телеканала, Мирошниченко с другими участниками акции пытался помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании. Кроме того, протестующие пытались снести забор.