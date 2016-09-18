У мужчины, угрожавшего взорвать избирательный участок в Москве, не было бомбы

Полиция не нашла никаких опасных предметов у мужчины, который угрожал взорвать избирательный участок в Армянском переулке в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина, предположительно уроженец Волгоградской области, был задержан, сообщает МВД. «При досмотре никаких опасных предметов при нем не оказалось», - отметили в полиции.

Пострадавших в результате инцидента нет, работа избирательного участка восстановлена.