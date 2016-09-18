Явка в Москве превысила 19%, но намного ниже, чем в 2011 году

По данным на 15.00 мск, на столичных избирательных участках проголосовало 19,11% избирателей, сообщил Мосгоризбирком. Всего в Москве 7,3 млн избирателей. В 2011 г. явка в Москве по итогам голосования составила 61,7%, на 15.00 4 декабря 2011 г. она была 33,89%. Низкая явка - ниже 30% - зафиксирована и в центральных регионах России.

Наибольшая активность избирателей - в Центральном избирательном округе номер 208 (21,37%). Среди районов наибольшая активность избирателей зафиксирована в Восточном районе (32,34%). Наименьшая активность избирателей отмечена в Можайском районе (14,15%).