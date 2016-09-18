В Ставрополе разбираются с попыткой вброса бюллетеней

В Ставрополе на 26-м избирательном участке была попытка осуществить вброс бюллетеней, сообщил руководитель крайизбиркома Евгений Демьянов.

«Попытка (вброса) была, сейчас им занимаются правоохранители», - сказал он журналистам. В комиссию данных об инциденте не поступало.

О попытке вброса сообщил агентству «Интерфакс-Юг» кандидат в депутаты Думы Ставрополя Александр Куриленко. По его словам, наблюдатель «заметил это, и попытка не увенчалась успехом».

В регионе открыты 1287 избирательных участков.

По состоянию на 15.00 мск явка составила 25,85% против 30,6% на выборах в 2011 г.