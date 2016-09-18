Почти 80% избирателей проголосовали к 18.00 в Кузбассе

Кемеровская область лидирует среди соседних регионов по явке на выборах в Госдуму: здесь к 18.00 по местному времени проголосовали 78,96% избирателей.

Явка превысила показатели выборов в Госдуму 2011 г., сообщил журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.

«Явка на 18.00 выше, чем на выборы в Госдуму в 2011 г., когда итоговое количество проголосовавших было около 69% от общего числа избирателей. На данный момент проголосовало 78,96% избирателей», - сказал Емельянов.

По его словам, это связано с хорошей погодой и активной программой избиркома по привлечению избирателей на участки для голосования.

Также Емельянов отметил, что письменных жалоб и претензий не поступало, но были звонки от граждан, которые недовольны очередями, образовавшимися на избирательных участках.

Явка избирателей на выборах в Алтайском крае пока не достигла уровня аналогичных выборов в 2011 г., передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» из информационного центра регионального избиркома.

По данным на 18.00, в Алтайском крае проголосовало 35,55% избирателей. В 2011 г. эта цифра составляла 47,36%. При этом в соседнем регионе, в Республике Алтай, к 18.00 проголосовало 39,56% избирателей.

Традиционно высокая явка отмечается в Республике Тыва. В пресс-центре правительства региона агентству сообщили, что к вечеру в Туве проголосовали 67,91% избирателей.

По словам собеседника агентства, в лидерах остается Монгун-Тайгинский район: там к этому часу сделали свой выбор 94,42% от общего числа избирателей.