Попытку вброса бюллетеней на думских выборах расследуют в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону расследуют попытку вброса бюллетеней на выборах депутатов Госдумы. Видеокамера зафиксировала возможную попытку вброса на избирательном участке в Пролетарском районе, сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Сергей Юсов.

«Я сам видел этот ролик. Похоже, что член комиссии на избирательном участке кладет в урну листы. Подано заявление в прокуратуру», - сказал Юсов. По его словам, урна опечатана, на избирательный участок привезли новую. Выборы проходят в рабочем режиме.

«Одновременно с выборами проходят следственные действия, которые установят, была ли попытка фальсификации. Скорее всего, придется признать результаты голосования на данном участке недействительными», - подчеркнул Юсов.