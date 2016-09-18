В Туве закончились выборы, избирком не нашел нарушений

В Туве завершилось голосование на избирательных участках, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-центре республиканского правительства.

«По сведениям республиканского избиркома, нарушений во время голосования не зафиксировано. Рассматриваются отдельные жалобы от представителей политических партий», - сказали в пресс-центре.

Члены участковых комиссий приступили к процедуре подсчета голосов.

Сначала будут подсчитаны и погашены неиспользованные бюллетени и открепительные удостоверения. Затем начнется работа со списками избирателей, а потом займутся переносными ящиками. Только после этого будут вскрыты стационарные ящики для голосования.

В Туве среди других сибирских регионов отмечается достаточно высокая явка избирателей. Так, по данным на 18.00 в регионе проголосовали более 67% избирателей.