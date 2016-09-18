Взрыв в Нью-Йорке не имеет отношения к международному терроризму

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что оснований сказать, что взрыв на Манхэттене имеет отношение к международному терроризму, по-прежнему нет. «К настоящему моменту нет никаких доказательств международного терроризма, но расследование еще находится на очень ранней стадии», - заявил он.

«Кто бы ни установил эти бомбы, мы найдем (этих людей), и они будут привлечены к ответственности», - подчеркнул Куомо.

Он добавил, что власти Нью-Йорка не имеют оснований предполагать, что существует дальнейшая угроза городу после взрыва в субботу вечером. Однако Куомо отметил, что из соображений предосторожности размещены дополнительно около тысячи полицейских и сотрудников национальной гвардии на автобусных терминалах, в аэропортах, на станциях метро.

В результате мощного взрыва, произошедшего в ночь субботы в нижней части Манхэттена - районе Челси, пострадали по меньшей мере 29 человек. Власти полагают, что взрыв был вызван самодельной бомбой, полиция также нашла второе взрывное устройство в четырех кварталах от места происшествия. Выступая на пресс-конференции, мэр Нью-Йорка сообщил, что травмы пострадавших «значительные», но на данный момент ни одна из них не является опасной для жизни.