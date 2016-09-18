На подкуп избирателей колбасой пожаловались в Астраханской области

Избирательная комиссия Астраханской области передала для разбирательства в управление МВД по региону жалобы на подкуп избирателей, сообщил председатель облизбиркома Игорь Коровин. «Нам принесли целый мешок колбасы: женщина сообщила, что один из кандидатов разносит пакеты с продуктовыми наборами и своей агитационной продукцией. Еще одна жалоба была на того же кандидата: мужчина рассказал, что ему дали 500 руб. и просили проголосовать за конкретного человека», - сказал Коровин.

Он уточнил, что всего в день голосования в избирательную комиссию региона поступило 10 обращений.

Коровин также сообщил, что не нашел подтверждений информации, озвученной руководителем комиссии СПЧ по избирательным правам, сопредседателем мониторинговой группы по выборам Ильей Шаблинским, о длинной очереди военнослужащих, которые выстроились к двум избирательным участкам в Астрахани. «Я обзвонил всех председателей ТИК, ни у кого проблем с голосованием военных не возникало», - добавил он.

По данным на 18.00 (по местному времени, 17.00 мск) в Астраханской области явка составила 31,06%.