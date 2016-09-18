Избирком Крыма сообщил о фальшивом письме с требованием явки 70%

22 из 27 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Крыма получили фальшивое письмо от избиркома республики с требованием указать в своих документах явку не менее 70% и определенные результаты для политпартий, заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев. «Избирательная комиссия Крыма не имеет никакого отношения к данному письму и расценивает этот факт как провокацию для дискредитации избирательной комиссии и в целом - федеральных выборов в республике», - сказал Малышев журналистам в воскресенье.

По его данным, фальшивку разослали днем 18 сентября на бланках избиркома 2014 г. с электронного адреса, который почти полностью совпадает с адресом комиссии. Избирком обратился к правоохранителям с просьбой найти авторов липового письма.

Выборы в Госдуму России проходят на Крымском полуострове впервые. В регионе зарегистрированы порядка 1,8 млн избирателей. На полуострове созданы четыре округа: три - в Республике Крым и один - в Севастополе. Явка в Крыму, по данным на 15.00 мск, составляла 33,78%, в Севастополе - 32,42%.