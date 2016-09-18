Результаты муниципальных выборов на участке в московском Щукино учтены не будут

Результаты на муниципальных выборах в московском районе Щукино на участке 3118 учтены не будут, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам.

«По ошибке член участковой избирательной комиссии выдавал бюллетени для голосования на муниципальных выборах солдатам срочной службы, что противоречит закону», - пояснил он.

Горубнов отметил, что всего на момент обнаружения нарушения на этом участке было выдано 193 бюллетеня для голосования на муниципальных выборах. «Эти бюллетени будут признаны недействительными», - добавил он.

Со своей стороны Московская городская военная прокуратура (МГВП) приступила к проверке обстоятельств голосования военнослужащих в столичном районе Щукино, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МГВП.