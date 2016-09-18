В Госдуму проходят четыре партии

В Думу седьмого созыва проходят четыре парламентские партии, следует из результатов экзитполов. «Единая Россия» набирает от 44,5 до 48,7% голосов, второе место занимает ЛДПР. Напомним, что голосование завершилось в 21.00 в Калининградской области.

«В Государственную думу проходят четыре партии: "Единая Россия" (44,5%), ЛДПР (15,3%), КПРФ (14,9%), "Справедливая Россия" (8,1%)», - сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК). Во ВЦИОМе сообщили, что всего было опрошено 112 309 человек, ответили на вопросы 65% респондентов, отказались от ответа - 35%.