ЦИК зафиксировал вбросы на трех избирательных участках в разных регионах

Факты вброса избирательных бюллетеней зафиксированы на трех участках в трех регионах России, выборы там будут отменены, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Мы зафиксировали факты сброса бюллетеней на трех избирательных участках в трех регионах. Эти факты сейчас не вызывают никаких сомнений. Мы выясняем дополнительные обстоятельства, но могу с уверенностью сказать, что на участках, где это произошло, итоги голосования будут отменены», - сказала Памфилова на брифинге в Центризбиркоме в воскресенье вечером.