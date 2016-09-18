Памфилова назвала безграмотными заявления о массовых «каруселях» в Москве и области

Ситуация с открепительными удостоверениями в Москве и Подмосковье стабильна и никак не влияет на итоги голосования, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Говорить о массовых каруселях с открепительными удостоверениями по меньшей мере просто безграмотно. Москва выявила несколько случаев. Это сразу выявлено», - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.

По ее словам, по состоянию на 14.00, по данным ГАС «Выборы», в Московской области было выдано 70 000 открепительных удостоверений, что составляет 1,24% от числа зарегистрированных в области избирателей.

«В городе Москве выдано 50 787 удостоверений, что составляет 0,7% от числа зарегистрированных избирателей», - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК объяснила, что это взаимный обмен между Москвой и Московской областью. «Одни поехали туда голосовать, другие поехали сюда. Куда бы они не поехали, никакого влияния на результаты голосования это не оказывает, поскольку все те, кто уезжает из своего округа в другой, голосуют только за партию», - отметила она.