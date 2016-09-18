На выборах в Госдуму на Украине проголосовали 369 россиян

Согласно предварительным данным посольства России в Киеве на выборах в Государственную думу России на Украине проголосовали 369 россиян, 155 из них - в Киеве.

«По предварительным данным, на выборах в Госдуму РФ на Украине проголосовали 369 человек. Предварительные данные: Киев - 155 человек. Львов - 38, Одесса - 120, Харьков - 56», - сообщили в посольстве России на Украине.

Сегодня у российского посольства в Киеве был избит россиянин, который пришел голосовать на выборах в Госдуму. По данным ТАСС, россиянина избили представители националистической организации «Свобода». Как уточняет «РИА Новости», россиянин пытался пройти на избирательный участок, но человек, ранее назвавшийся главой общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаилом Ковальчуком, вместе с депутатом Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорем Мирошниченко не пускали его. Ковальчуку не понравилось, что россиянин в ходе словесной перепалки сказал, что Вторую мировую войну выиграл Сталин, после этого Ковальчук начал наносить удары в лицо россиянину, сбив его с ног, сообщило агентство.

Также в Киеве перед зданием посольства России на Украине произошли стычки между протестующими и полицией, трансляцию ведет телеканал «112 Украина». По данным телеканала, Мирошниченко с другими участниками акции пытался помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании. Кроме того, протестующие пытались снести забор.