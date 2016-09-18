МИД России назвал «непростой» ситуацию с голосованием на российских думских выборах в Киеве

Обстановка с проведением голосования на выборах в Госдуму России на избирательных участках на Украине непростая, заявил посол по особым поручениям МИД России Алексей Нестеренко.

«Сейчас обстановка непростая, прежде всего в Киеве. Со стороны киевских властей, насколько нам известно, предпринимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности посольства, на базе которого создан избирательный участок», - сказал Нестеренко.

Безопасность на выборах в российском посольстве в Киеве обеспечивают украинские полицейские.

«Около российского посольства находятся, по разным данным, от 30 до 100 представителей украинской полиции и национальной гвардии», - сообщил в воскресенье член ЦИК Василий Лихачев.

По его информации, возле посольства были попытки со стороны украинских националистов препятствовать российским гражданам участвовать в выборах.

Он подчеркнул, что ситуация в Киеве достаточно напряженная. К настоящему моменту проголосовали 20 человек.