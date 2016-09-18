ЦИК: в отношении одного из кандидатов в Госдуму материалы будут переданы в прокуратуру

В отношении одного из кандидатов в депутаты Госдумы в Генпрокуратуру переданы материалы, основание - подозрение в неправомерности ведения избирательной кампании, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«За возможное неправомерное ведение избирательной кампании, в соответствии с жалобами, на одного из кандидатов материалы переданы в Генпрокуратуру и, если они подтвердятся, то, может быть, будет дезавуировано его участие в избирательной кампании», - сказала Памфилова на брифинге в Центризбиркоме в воскресенье вечером.