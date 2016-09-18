ЦИК подвел итоги, обработав 10% бюллетеней

По итогам обработки 10% бюллетеней на 22.00 мск первое место занимает «Единая Россия» по федеральному округу с результатом 45,95%. На втором месте ЛДПР с результатом 17,4%, КПРФ - на третьем с 16,77%. Четвертой стала «Справедливая Россия», которая к этому времени набирает 6,35% голосов.

Больше никто не преодолел 5%-ный барьер. Партия «Коммунисты России» на 22.00 мск претендует на преодоление 3%-ного барьера: она набрала 2,84%.

Партия пенсионеров набирает 2,08%, «Родина» - 1,44%, «Яблоко» - 1,35%, Партия роста - 1,07%, «Зеленые» - 0,79%, «Патриоты России» - 0,73%, ПАРНАС - 0,68%, «Гражданская платформа» - 0,28%, «Гражданская сила» - 0,14%.

Партия «Коммунисты России» набирает 2,84%, Партия Пенсионеров 2,08%, «Родина» - 1,44%, «Яблоко» - 1,35%, Партия роста - 1,07%, «Зеленые» - 0,79%, «Патриоты России» - 0,73%, «ПАРНАС» - 0,68%, «Гражданская платформа» - 0,28%, «Гражданская сила» - 0,14%.

Вместе с тем партии «Родина», «Гражданская платформа», «Коммунисты России» и ПАРНАС проходят в Госдуму по одномандатным округам. На момент обработки 10% протоколов они получают по одному месту.

На момент обработки 10% протоколов они получают по одному месту.

Большинство мест по одномандатным округам (123) получает «Единая Россия». ЛДПР получает четыре места, КПРФ - три, «Справедливая Россия» - пять.