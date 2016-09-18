Онищенко пока побеждает в Тушинском одномандатном округе в Москве

Помощник премьер-министра России, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко лидирует в Тушинском одномандатном избирательном округе в Москве, передает корреспондент «Интерфакса» из информационного центра ЦИК.

По итогам подсчета 3,32% протоколов в округе Онищенко набирает 27,78% голосов, следом за ним с 18,89% голосов на втором месте находится Дмитрий Гудков из партии «Яблоко», на третьем месте - кандидат от партии «Родина» Игорь Коротченко с 18,47%.