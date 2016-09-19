В двух одномандатных округах Москвы лидируют кандидаты не от «Единой России»

Из 15 одномандатных округов Москвы в 13 лидируют кандидаты от «Единой России», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» на 5.57 мск. В Ленинградском округе по итогам обработки 82,53% протоколов лидирует Галина Хованская от «Справедливой России» с 31,04%. В Медведковском округе коммунист Денис Парфенов набирает 19,71% голосов по итогам обработки 67,86% протоколов.

В Бабушкинском одномандатном округе кандидат от «Единой России» Иван Тетерин после обработки 80,91% протоколов набирает 35,03% голосов. В Кунцевском округе Вячеслав Лысаков набирает 29,97% при обработке 68,35% протоколов. В Люблинском округе Петр Толстой лидирует по итогам обработки 69,40% протоколов с 48,37% голосов.

В Нагатинском округе по итогам обработки 68,75% бюллетеней Елена Панина набирает 39,55% голосов. В Новомосковском округе побеждает бывший сенатор Дмитрий Саблин с 47,16% голосов после обработки 46,39% протоколов.

В Орехово-Борисовском округе лидирует Любовь Духанина с 42,01% голосов после подсчета 60,62% протоколов. В Перовском округе побеждает Сергей Железняк с 43,85% после обработки 61,57% протоколов. В Преображенском округе лидирует Антон Жарков с 33,64% голосов после обработки 55,06% протоколов.

В Тушинском округе бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко набирает 25,45% после подсчета 87,14% протоколов. В Ховринском округе по итогам обработки 83,08% протоколов более 35,19% голосов у Ирины Белых.

В Центральном округе лидирует Николай Гончар с 34,1% после обработки 88,45% протоколов. В Черемушкинском округе лидирует Дмитрий Морозов с 34,65% голосов после подсчета 61,89% протоколов. В Чертановском округе побеждает Анатолий Выборный с 38,81% голосов избирателей при обработке 66,67% протоколов.