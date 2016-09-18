«Единая Россия» получит конституционное большинство в Госдуме

Политологи объясняют успех правящей партии тем, что она ассоциируется с президентом Путиным

«Единая Россия» уверенно победила в голосовании по партийным спискам на выборах в Госдуму – 44,5% голосов, следует из обнародованных в 21.00 в воскресенье результатов опроса ВЦИОМа на выходе из участков (35% респондентов отказались отвечать). Пятипроцентный барьер преодолели также три парламентские партии: ЛДПР (15,3%), КПРФ (14,9%) и «Справедливая Россия» (8,1%). «Единая Россия» лидирует и в экзитполе ФОМа (48,4%), далее КПРФ (16,3%), ЛДПР (14,2%) и «Справедливая Россия» (7,6%). «Яблоко», по версии ВЦИОМа, набирает 3,5%, по данным ФОМа – 3,2%; остальные девять партий получили менее 3% голосов.

По данным на 00.00 мск по итогам обработки 21,9% голосов, «Единая Россия» преодолела 50%, а КПРФ почти догнала ЛДПР. У «Единой России» – 50,3% голосов, у КПРФ – 15,09%, а у ЛДПР – 15,5%, у «Справедливой России» – 6,4%, следует из данных, публикуемых в видеотрансляции ЦИК. Коммунисты России (2.68%) приближаются к трехпроцентному барьеру. В 2011 г., согласно экзитполам, «Единая Россия» набирала 44,3%, итоговый результат был 49,3%, КПРФ – 21,4 и 19,2%, ЛДПР – 15,9 и 11,7% соответственно, экзитполы «Справедливой России» почти совпали с результатом – 13,3 и 13,2%.

Очевидно, в парламент проходят четыре партии, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его подсчетам, по партийному списку «Единая Россия» получит 124 мандата и еще минимум 180 – по одномандатным округам; получается свыше 300 мандатов, т. е. конституционное большинство в нижней палате, чего не было в прошлом составе Думы.

Одномандатные округа

В Тушинском округе Москвы, одном из самых конкурентных, Дмитрий Гудков («Яблоко») идет наравне с Геннадием Онищенко («Единая Россия»), по данным трех разных экзитполов. По мнению политолога Александра Пожалова, шансов у Гудкова больше: и большое число «отказников», скорее всего, за него, и часть лояльного электората у Онищенко забрал Игорь Коротченко из «Родины».

В Санкт-Петербурге в Центральном одномандатном округе есть шанс у зампреда «Яблока» Николая Рыбакова.

В Центральном округе Москвы Андрей Зубов от «Парнаса» опережает самовыдвиженку Марию Баронову и идет почти вровень с Павлом Тарасовым от КПРФ.

В Санкт-Петербурге «Единая Россия» может проиграть наибольшее число округов, говорит Пожалов: два округа из восьми освобожденные и высока вероятность победы Оксаны Дмитриевой (Партия роста) и Олега Нилова («Справедливая Россия»).

Пожалов констатирует, что, как и ожидалось, в самых густонаселенных регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае – явка ниже, чем в 2011 г., и это будет влиять на общую явку. По его мнению, в последнюю неделю продолжала расти доля неопределившихся избирателей, но выбирали они из партий парламентской оппозиции, а не из условной Партии роста и «Яблока».

Политолог Константин Калачев говорит, что «Единая Россия» показала высокий результат за счет простоты месседжа кампании: голосуй за партию президента. «Рейтинг президента распространяется и на партию. Есть запрос на стабильность, люди не готовы к экспериментам и возврату к прошлому. Люди понимают, что партия полезна президенту, и ее поддерживают», – считает он.

«Единая Россия» набирает относительно ожидаемые цифры при текущей явке, говорит политолог Михаил Виноградов: «Если бы она была выше – ситуация была бы менее предсказуемой. Но оппозиция недостаточно предъявляла себя в качестве мощной альтернативы. В частности, КПРФ перестала бороться за городских избирателей и ушла в нишу своего Сталина».

Единороссы набирают столько, потому что это партия президента – голосуют люди, которых не интересует председатель правительства Дмитрий Медведев и другие политические силы, объясняет политолог Алексей Макаркин. Было очевидно, что партия не наберет меньше 40%, добавка произошла за счет новых людей – партию обвиняли в том, что она превратилась в партию чиновников, поэтому добрали врачей, учителей и проч., объясняет эксперт.

Региональные выборы

В России прошли выборы 39 региональных парламентов. Среди самых интересных кампаний – Красноярский край, Пермская, Омская области, Карелия, считает Пожалов. В Красноярском крае местный бизнесмен Анатолий Быков вел активную кампанию против «Единой России», поддержав «Патриотов России». В Перми перед выборами были попытки снятия кандидатов в заксобрание пула кандидатов губернатора. В Карелии внимание привлечено к «Яблоку», однако сейчас оппозиционной силой губернатору также выступает КПРФ, которую, как считается, негласно поддерживает бывший единоросс, арестованный бизнесмен Девлет Алиханов, говорит Пожалов: «Можно предполагать, что в Санкт-Петербурге «Яблоко» пройдет в заксобрание, по «Парнасу» главная интрига – смогут ли они набрать 3%, чтобы выставлять кандидатов на муниципальных выборах без сбора подписей».

По данным коммуниста Вадима Соловьева, после обработки около 30% бюллетеней на выборах в региональный парламент в Иркутской области у «Единой России» – 38%, КПРФ – 24%, ЛДПР – 18%, «Справедливой России» – 5%. На Камчатке у единороссов 43,14%, ЛДПР – 20%, КПРФ – 14%. В Бурятии единороссы набирают 37%, КПРФ – 24,3%, ЛДПР – 11%, «Справедливой России» – 7,8%.

В воскресенье проводились и выборы губернаторов в девяти регионах, в том числе в Чечне, Тульской и Ульяновской областях, Забайкальском крае, Туве, Коми. Неожиданностей нет – лидируют врио губернаторов.

Как прошел единый день голосования