Губернатором Тульской области избран Алексей Дюмин

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Тульской области победил единоросс Алексей Дюмин, сообщил председатель областного избиркома Сергей Костенко. «Явка избирателей на выборах губернатора Тульской области составила 45,5%. За Алексея Дюмина проголосовали 461 411 избирателей (84,17% от числа проголосовавших)», – сказал Костенко.

Соперники Дюмина – Олег Лебедев (КПРФ), Олег Веселов («Коммунисты России») и Николай Огольцов (Российская партия пенсионеров) – набрали 7,53, 3,41 и 2,92% соответственно.