Губернатор Новосибирской области объяснил низкую явку отсутствием разнарядок

В Новосибирской области явка в день голосования составила 34,8%. Как передает «Интерфакс», губернатор Владимир Городецкий назвал явку «не очень высокой» и объяснил ее тем, что власти «не принимали каких-то мер специфичных - давать разнарядки, обеспечивать это присутствие». «В то же время не сбросишь со счета на удивление хорошую погоду в это время, когда кто-то задействован в своих целях на отдыхе, кто-то - на дачных участках», - добавил он.

По итогам обработки 91,63% бюллетеней на выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 38,38% голосов, КПРФ - 19,69%, ЛДПР - 19,36%, «Справедливая Россия» - 5,58%, «Родина» -3,11%, «Яблоко» - 2,37%, «Парнас» - 1,05%, Российская партия пенсионеров за справедливость - 1,82%, «Коммунисты России» - 3,49%. Остальные партии набрали менее 1% голосов, недействительными при голосовании по спискам признаны 2,59% бюллетеней.