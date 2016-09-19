ЦИК не ждет принципиальных изменений результатов голосования

В трех регионах результаты выборов в Госдуму могут быть признаны недействительными, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что речь идет об участке 2211 в Нижегородской области, где попытка вброса была зафиксирована на видео. Там Северная комиссия Автозаводского района Нижнего Новгорода уже признала недействительными итоги голосования. Отменены результаты голосования на участке в дагестанском селе Гацетль, где произошла драка. Также под вопросом три участка в Ростовской области - Памфилова призывает региональный избирком не медлить с решением. СКР уже возбудил уголовное дело о фальсификации избирательных документов в отношении секретаря одной из избирательных комиссий, знает она.

Однако в целом принципиальных изменений ожидать не приходится, констатировала председатель ЦИК: «Картина довольно ясная». Памфилова признается, что высокий результат «Единой России» оказался неожиданным для ЦИК, однако оценивать результат - это не ее роль, это роль политологов. От проигравших партий ждут фактов - с жалобами ЦИК обещает разобраться «тщательно и оперативно». При этом Памфилова призывает лидеров партий «перевести эмоции в конкретику».

Памфилова обещает не торопиться с подведением официальных итогов голосования, делая ставку на тщательнось подсчета. Тем не менее от региональных комиссий требовали вводить данные в ГАС «Выборы» максимально оперативно. Сейчас обработано 93,1% протоколов. Официальные итоги голосования ЦИК планирует подвести в пятницу, знает источник в комиссии.

По итогам обработки 93% протоколов «Единая Россия» набирает 54,28% голосов. КПРФ с 13,45% обгоняет ЛДПР, у которой 13,24%. «Справедливая Россия» набрала 6,17%. Явка составила 47,81%, заявила Памфилова, отметив, что это «явка как явка». Пятипроцентный барьер не преодолела ни одна из непарламентских партий, с сожалением констатировала председатель ЦИК. Также ни одна из них пока не набирает 3%, необходимых для получения госфинансирования. По одномандатным округам «Единая Россия» получает 203 места, с учетом мест по итогам голосования по федеральному округу у партии предварительно будет 343 места в Госдуме. По одномандатным округам КПРФ и «Справедливая Россия» получат по семь мандатов, ЛДПР - пять, партия «Родина» - один, «Гражданская платформа» - один и самовыдвиженец - один (это Владислав Резник, который лидирует в Адыгейском одномандатном округе).

В Москве примерно на 6.00 мск только в двух одномандатных округах из 15 побеждали кандидаты не от «Единой России». В Ленинградском округе по итогам обработки 82,53% протоколов лидировала Галина Хованская от «Справедливой России» с 31,04%. В Медведковском округе коммунист Денис Парфенов набирал 19,71% голосов по итогам обработки 67,86% протоколов, сообщало агентство «Москва».