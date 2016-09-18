Явка в Москве оказалась самой низкой с начала века

Явка избирателей на проходящих в выборах депутатов Госдумы в воскресенье, 18 сентября, по предварительным данным на 18.00, составила 28,62%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Этот показатель ниже, чем показатели на выборах в Госдуму в столице в XXI веке по состоянию на 18.00. В 2011 г. на 18.00 явка составила 50,03%, в 2007 г. - 51,33%, в 2003 г. - 50,99%», - заявил Горбунов.

Избирательные участки закроются в 20.00. Затем члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. В этом году впервые выборы в Госдуму проходят не в декабре, а в сентябре, в единый день голосования.

Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) писали, что перенос агитационной кампании на лето, а также ее вялый и запутанный характер - часть стратегии, имеющей цель снизить явку; та же стратегия обусловила жесткий характер регистрации, недопуск серьезных претендентов в списки и неформальные договоренности партий, чтобы избежать конкуренции сильных кандидатов.

Явка по Москве намного ниже средней по стране - 39,37% к 18.00 мск. Впрочем, члены ЦИК считают, что, если верить данным о пробках, москвичи возвращаются в Москву, чтобы проголосовать, - и итоговая явка будет выше.

Политики и общественные деятели на избирательных участках