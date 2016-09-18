Явка в Москве оказалась самой низкой с начала века
Е. Разумный / Ведомости
Явка избирателей на проходящих в выборах депутатов Госдумы в воскресенье, 18 сентября, по предварительным данным на 18.00, составила 28,62%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Этот показатель ниже, чем показатели на выборах в Госдуму в столице в XXI веке по состоянию на 18.00. В 2011 г. на 18.00 явка составила 50,03%, в 2007 г. - 51,33%, в 2003 г. - 50,99%», - заявил Горбунов.
Избирательные участки закроются в 20.00. Затем члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. В этом году впервые выборы в Госдуму проходят не в декабре, а в сентябре, в единый день голосования.
Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) писали, что перенос агитационной кампании на лето, а также ее вялый и запутанный характер - часть стратегии, имеющей цель снизить явку; та же стратегия обусловила жесткий характер регистрации, недопуск серьезных претендентов в списки и неформальные договоренности партий, чтобы избежать конкуренции сильных кандидатов.
Явка по Москве намного ниже средней по стране - 39,37% к 18.00 мск. Впрочем, члены ЦИК считают, что, если верить данным о пробках, москвичи возвращаются в Москву, чтобы проголосовать, - и итоговая явка будет выше.
Политики и общественные деятели на избирательных участках
Ivan Sekretarev / AP
Премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке в Шуваловской гимназии. В 2011 г. на выборах в Госдуму IV созыва Медведев, будучи президентом страны, также голосовал на этом же участке
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Михаил Метцель/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф на одном из избирательных участков
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов у избирательного участка № 73 в Москве
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Grigory Dukor / Reuters
Президент Владимир Путин голосует на участке в РАН
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Елена Афонина / ТАСС
Врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах депутатов Госдумы России в школе в родном селении Центарой, где оборудован избирательный участок. «Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня», - сказал Кадыров
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А. Гордеев / Ведомости
Политик Дмитрий Гудков проголосовал вечером
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Тарас Литвиненко / РИА Новости
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская с дочерью Анастасией на избирательном участке в Симферополе
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Сергей Пятаков / РИА Новости
«Самый важный выбор, который мы делаем в жизни, - это выбор между добром и злом, а он потом распространяется на все остальные выборы», - сказал патриарх Кирилл на избирательном участке в Одинцове
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Председатель «Яблока» Григорий Явлинский на избирательном участке № 2579 в Москве
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Евгений Разумный / Ведомости
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков на избирательном участке № 142 в Москве
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Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Елена Батурина голосует в Москве
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Михаил Почуев / ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с супругой Людмилой на одном из избирательных участков
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Евгений Разумный / Ведомости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на избирательном участке № 142 в Москве
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Евгений Егоров / Ведомости
Депутат Оксана Дмитриева на избирательном участке в Петербурге
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Евгений Егоров / Ведомости
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко изучает бюллетень на избирательном участке № 1659
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Ivan Sekretarev / AP
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке № 2714 в Москве
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Сергей Красноухов / ТАСС
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на избирательном участке
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Максим Богодвид / РИА Новости
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на избирательном участке в Казани
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на избирательном участке № 90 в Москве
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Александр Кряжев / РИА Новости
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло (в центре) и его супруга Ирина Меняйло (слева) на избирательном участке в Новосибирске