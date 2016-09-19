Россияне против урезания госбюджета на здравоохранение, образование и оборону – опрос

Россияне против урезания бюджета на здравоохранение, образование и оборону, следует из опроса ВЦИОМа. Половина россиян (53%) считает, что нельзя сокращать расходы на здравоохранение. Треть (31%) говорит о необходимости защиты ассигнований на науку и образование, пятая доля - о том, что не следует уменьшать финансирование на национальную оборону (22%) и ЖКХ (18%).

По мнению россиян, следует сокращать расходы госбюджета в первую очередь за счет урезания трат на госуправление (36%). Чаще эту точку зрения разделяют жители Москвы и Санкт-Петербурга (42%) и других городов-миллионников (45%), граждане с высоким достатком (49%).

Каждый шестой в условиях кризиса соглашается с экономией на культуре, кинематографе и СМИ (18%), ЖКХ (16%), каждый десятый - с уменьшением ассигнований на спорт (9%) и здравоохранение (8%).

Экономить на социальной политике предлагают 7% россиян, на науке, образовании, а также нацбезопасности, правоохранительной деятельности - по 6%, показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 августа среди 1600 респондентов.