Результаты выборов на одном из участков в Ростовской области аннулированы

Территориальная комиссия признала недействительными результаты голосования на одном из участков в Ростовской области, сообщил председатель регионального избиркома Сергей Юсов. «Есть все основания считать, что на этом избирательном участке предотвращена фальсификация. Решением территориальной комиссии результаты были признаны недействительными. Я уверен, что здесь будут и кадровые решения приняты», – сказал Юсов. Еще на двух участках подсчет голосов идет в присутствии правоохранителей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 142 УК РФ (фальсификация итогов голосования, фальсификация избирательных документов) в отношении секретаря участкового избиркома Ростовской области, которая «произвела вброс избирательных бюллетеней в урну».