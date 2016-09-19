Эрдоган анонсировал дальнейшее наступление повстанцев Свободной сирийской армии

Поддерживаемые Анкарой боевики Свободной сирийской армии могут продвинуться дальше вглубь территории Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует Hurriyet. По его словам, в ходе операции «Щит Евфрата», которая была начата в августе рядом с турецкой границей, уже «освобождена от террора» зона в 900 кв. км, в которую входят Джараблус и Эр-Рай. Повстанцы продвигаются дальше на юг. Зона безопасности под их контролем может расшириться до 5000 кв. км, добавил президент. По его словам, они сейчас направляются к городу Аль-Баб, который пока находится под контролем «Исламского государства» (запрещено в России).

По словам Эрдогана, Сирийская свободная армия выступает против вмешательства спецназа США в свою операцию. Это пишет Daily Sabah.

Все это президент сказал журналистам в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.