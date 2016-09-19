Томский губернатор откажется от мандата депутата облдумы

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавлявший список «Единой России» на выборах депутатов Законодательной думы региона шестого созыва, не станет слагать свои полномочия, сообщает пресс-служба областного парламента.

«У губернатора большая ответственность, поэтому он остается на своем посту. Вторым и третьим номерами в общерегиональной части списка "Единой России" были утверждены спикер региональной думы Оксана Козловская и ректор Томского политехнического университета Петр Чубик, они обязаны пойти в парламент», - цитируются в сообщении слова главы томских единороссов Александра Куприянца.