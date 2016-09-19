Путин: Отстранение российских паралимпийцев было «нечестным, лицемерным и трусливым»

Президент России Владимир Путин назвал «нечестным, лицемерным и трусливым» решение об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Россия будет проводить открытые соревнования для паралимпийцев на регулярной основе, пообещал он. «Наши атлеты были и будут в числе лидеров мирового паралимпийского спорта», - уверен Путин.

Сегодня президент России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца наградил российских паралимпийцев, которые пропустили Игры в Рио-де-Жанейро по решению Международного паралимпийского комитета (МПК). Почетные грамоты от президента получили 23 человека. «Обращаю ваше внимание, что это зал воинской славы. Вы все - защитники интересов Отечества», - сказал президент паралимпийцам.

Ранее в понедельник министр спорта Виталий Мутко заявил, что принял все меры для защиты интересов российских паралимпийцев. «Все меры были предприняты. Все акты подавались. Защита была по всем статьям. Оспаривали в суде, СAS, в Федеральном швейцарском суде, по месту нахождения паралимпийского комитета в Бонне. Все было пройдено», - сказал Мутко.

В начале августа МПК принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который 23 августа ее отклонил. 31 августа Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство ПКР о принятии срочных временных обеспечительных мер по допуску россиян на Паралимпиаду.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия специально организует соревнования для отстраненных паралимпийцев, которые прошли 8-9 сентября на подмосковных спортивных базах «Озеро Круглое» и в Новогорске. Президент пообещал, что победители и призеры состязаний получат призовые выплаты на уровне предусмотренных для медалистов Паралимпиады. «Считаю, что такие мероприятия, как открытые всероссийские соревнования по паралимпийским дисциплинам, должны быть регулярными, и мы будем их регулярно организовывать и проводить», - сказал Путин сегодня в Кремле.