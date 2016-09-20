Каспийской флотилией будет командовать контр-адмирал Пинчук

Командующим Каспийской флотилией стал контр-адмирал Сергей Пинчук, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО). Его предшественник контр-адмирал Игорь Осипов переведен на Тихоокеанский флот.

Сергей Пинчук родился 26 июля 1971 г. в Севастополе. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте в должности командира зенитно-ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца. В 2004 г. он окончил Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и продолжил службу на Балтфлоте - в должностях командира эскадренного миноносца, командира бригады надводных кораблей и начальника штаба - первого заместителя командира Ленинградской военно-морской базы. В 2011 г. он стал командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

В 2016 г. Пинчук окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Корабли Каспийской флотилии уже не раз участвовали в военной операции России в Сирии. С них запускались ракеты по объектам сирийских террористов.