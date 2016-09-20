В лидера «Оплота» на Рублевке стрелял неизвестный с накладными усами

Приоритетной версией убийства в Подмосковье лидера украинской организации «Оплот» Евгения Жилина следствие назвало его коммерческую деятельность. Также не исключаются личные неприязненные отношения. Подмосковный главк Следственного комитета комментирует ход расследования, не называя имени убитого. О том, что вечером в понедельник в ресторане в элитном поселке Горки-2 оказался известный противник евромайдана Евгений Жилин, «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах. Следствие подтверждает расстрел двух посетителей ресторана в Одинцовском районе, гибель одного из них и госпитализацию второго.

Потерпевший с 2015 г. зарегистрирован в России и в последнее время жил в столичном регионе, узнало следствие. Раненый сообщил следователям, что встреча в ресторане была назначена для решения вопросов бизнеса, его показания проверяют.

В потерпевшего и его собеседника стрелял мужчина, который около 20 минут ждал их за соседним столиком, рассказали свидетели. По их словам, у него были накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, на голову была глубоко надета панама, за плечами был рюкзак. После того как мужчины сделали заказ, киллер подошел к ним и начал стрелять, а после этого скрылся.

На месте происшествия изъяты три гильзы, одна пуля и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве, покушении на убийство двух человек и незаконном обороте оружия.

Евгений Жилин и раненый в ресторане Андрей Козар сначала работали в харьковском УБОПе, а потом занялись бизнесом, пишет «Коммерсантъ». В 2010 г. Жилин учредил несколько компаний с названием «Оплот», в том числе бойцовский клуб, в котором тренировались его сторонники и на базе которого была создана общественная организация. «Лигабизнесинформ» напоминает, что бойцы «Оплота» после первых беспорядков во время евромайдана зимой 2013-2014 гг. в Киеве отправились в столицу бороться с «националистами» и участвовали в столкновениях с майдановцами на стороне «Беркута» в феврале 2014 г. В апреле они участвовали в захвате административных зданий в Донецке, а затем в боях против военнослужащих украинской регулярной армии, напоминает «Лига». По сведениям «Коммерсанта», Жилин призывал своих сторонников ломать руки и ноги противникам, поясняя, что в соответствии с тогдашним законодательством за это можно получить лишь пару лет или вовсе условный срок.

В Харькове выступления сторонников «Оплота» были подавлены, а Жилина МВД Украины объявило в розыск, заочно обвинив в преступлениях экономических и террористической направленности.

Донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот» ранее возглавлял нынешний глава непризнанной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

В августе 2015 г. пресс-центр Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области сообщил о задержании в Харьковской области членов диверсионной группы, которая координировалась и финансировалась Жилиным, напоминает «Интерфакс». По утверждению украинской спецслужбы, группа была создана в апреле 2015 г. одним из руководителей министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с псевдонимом Танк, а впоследствии передана на связь Жилину. В ее состав якобы входили трое ранее судимых харьковчан, которые готовили теракты и собирали разведывательную информацию о подразделениях, участвующих в спецоперации в Донбассе. По версии украинской спецслужбы, члены группы регулярно выезжали в Белгород (Россия), где отчитывались Жилину, который перечислял деньги на их банковские счета.

Один из друзей Жилина сказал «Коммерсанту», что в непризнанных республиках были недовольны тем, как распределяются деньги, собранные различными благотворительными фондами для поддержки ДНР и ЛНР. Поскольку в сборе и распределении средств активное участие принимал и лидер «Оплота», претензии могли появиться и к нему, допустил собеседник газеты. Бывший лидер ДНР Александр Бородай отметил, что в ходе встреч с Жилиным он слышал от него «много авантюрных идей, так что это может быть связано и с бизнесом, и с Украиной». Бизнес-подоплеку убийства Бородай не исключает. Бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев выразил уверенность, что убийство связано с политической деятельностью Жилина на Украине.