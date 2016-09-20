МВД отчиталось о «локальных инцидентах» на думских выборах в шести регионах

Благодаря принятым мерам МВД смогло не допустить серьезных нарушений, которые бы повлияли на ход выборов в единый день голосования 18 сентября. Об этом пресс-служба ведомства сообщила два дня спустя. «Локальные инциденты были зафиксированы на избирательных участках и прилегающих к ним территориях в Алтайском крае, Москве, Самарской, Тверской, Ростовской и Челябинской областях», - говорится в сообщении на сайте МВД. Комплекс практических мероприятий по охране порядка и обеспечения общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования реализован полностью, считают в ведомстве.

В воскресенье на 97 000 избирательных участках в 85 регионах страны дежурили около 300 000 полицейских. Они обеспечили и безопасную транспортировку избирательной документации в территориальные избирательные комиссии. Все дежурные получили возможность проголосовать.