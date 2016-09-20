Верховный суд запретил «Аум Синрике» работать в России

Верховный суд России запретил деятельность международного религиозного объединения «Аум Синрике». Таким образом было удовлетворено исковое заявление Генеральной прокуратуры России.

«Аум Синрике» - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой. «Аум Синрике» известна организацией террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 г. В ходе пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метрополитене. Жертвами газовой атаки стали 13 человек, около 6000 считаются пострадавшими. Нервно-паралитический газ распылили в подземке в утренний час пик. 13 членов секты, включая Асахару, были позднее приговорены к смертной казни.