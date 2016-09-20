Росгвардия взяла под охрану «Артек» и реактор в Крыму

Военнослужащие Росгвардии начали охранять детский лагерь «Артек» и Севастопольский исследовательский реактор, заявил заместитель директора ведомства генерал-лейтенант Олег Борукаев.

«С самого начала присоединения Крыма была сформирована бригада. Ее задача - обеспечение охраны правопорядка и защита некоторых стратегически важных объектов, например исследовательского реактора. Есть задачи и по детскому лагерю "Артек". Мы разместили там подразделение, которое занимается безопасностью детей», - отметил Борукаев.

Всего Росгвардия взяла под охрану 72 гособъекта по всей России, включая оборонные предприятия и НИИ. «Таких объектов 72, а всего это около 300 площадок», - уточнил Борукаев. Он объяснил, что в целом список объектов по всей России еще только формируется и число охраняемых объектов может увеличиться.