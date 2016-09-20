Путин уменьшил численность сотрудников МВД

Президент России Владимир Путин сократил максимальное количество сотрудников органов внутренних дел более чем на 163 000 человек.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 881 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 756 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 17 199 человек, работников - 130 813 человек», - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Предыдущим указом президента России от 7 июля этого года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла около 1,068 млн человек.