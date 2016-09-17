Антикоррупционный главк МВД может быть упразднен – «Коммерсантъ»

После ареста полковника Дмитрия Захарченко, у которого было изъято 8,5 млрд руб., обсуждается вопрос о реформировании и даже упразднении антикоррупционного главка МВД, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Отмечается, что может повториться ситуация 2011 г., когда департамент экономической безопасности, сотрудники которого не раз были замешаны в коррупционных скандалах, был реформирован в ГУЭБиПК.

«Коммерсантъ» также пишет, что предыдущий начальник антикоррупционного главка Денис Сугробов, которого сейчас обвиняют в создании организованного преступного сообщества, после назначения в 2011 г. на должность намеревался уволить Захарченко, но не смог. Якобы в личном деле полковника есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его неприкосновенности.

Захарченко обвиняется в получении взятки в 7 млн руб., злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. Он был арестован 10 сентября.