Следствие допускает появление новых фигурантов в деле полковника Захарченко – ТАСС

Следствие не исключает появления новых фигурантов в деле замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, сказал ТАСС информированный источник. «Пока в деле фигурирует один Захарченко, его предполагаемые сообщники в настоящее время устанавливаются. Эпизод с Нота-банком, часть похищенных денег которого, возможно, была обнаружена в ходе обысков, может свидетельствовать о том, что полковник полиции крышевал обнальный бизнес. За это он мог получать свой процент, и действовал он явно не один», - сказал собеседник агентства. Он также предположил, что дело может стать многоэпизодным и дополниться новыми статьями Уголовного кодекса.

Пока Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании предварительному следствию. «В настоящее время проверяется вся деятельность Захарченко в правоохранительных органах, начиная с того времени, когда он работал в налоговой полиции. В 2005 г. он поступил на службу в департамент экономической безопасности МВД (ныне ГУЭБиПК). Все материалы, над которыми он работал, проверяются для выявления фактов противоправной деятельности», - сказал источник ТАСС. По его словам, Захарченко на службе ничем не выделялся. «В последнее время он временно исполнял обязанности начальника управления "Т", занимающегося выявлением преступлений в топливно-энергетическом комплексе, но рассчитывал на назначение на должность начальника уже без приставки врио», - добавил собеседник агентства.

Следствие также проверит, на какие деньги приобреталась недвижимость родственников Захарченко. «Всего на семью Захарченко оформлено пять квартир и загородный дом в Подмосковье. Это дорогая, элитная недвижимость. Квартиры, записанные на родственников, расположены в Якиманском переулке, на Пречистенской набережной, а также на Мичуринском и Ломоносовском проспектах, одна из них была приспособлена для хранения денег. Сам Захарченко жил в квартире на Кутузовском проспекте», - сообщил источник.

Захарченко был арестован 10 сентября. Сообщалось, что в результате обыска у него дома и на работе нашли $120 млн и 2 млн евро. По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. Задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Адвокат полковника Юрий Новиков сообщил, что полковнику вменяется только взятка в 7 млн руб. «Происхождение изъятых 9 млрд руб. в настоящее время следствием не установлено», - добавил он. В суде Захарченко отрицал, что брал взятку в 7 млн руб., а к остальной сумме, по его словам, он не имеет вообще никакого отношения, деньги были в квартире его сестры, где он никогда не бывал.