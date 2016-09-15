Полковник Захарченко мог консультировать проблемные банки – «Коммерсантъ»

Замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обыске было обнаружено 8,5 млрд руб., мог получить эту сумму за счет консультирования проблемных банков, пишет «Коммерсантъ». Бизнес, как полагают собеседники издания в банковских кругах, был семейным. Следователи проверяют эту версию.

Офицер и его отец Виктор Захарченко, которого он называл крупным финансистам, помогали проблемным банкам свести к минимуму потери перед отзывом лицензий – обналичивать или выводить средства за границу. Захарченко-старший известен в банковских кругах как автор таких финансовых схем. В числе их клиентов оказались, в частности, арестованные владельцы Нота-банка. Как раз их деньги обнаружили представители ФСБ у Захарченко.

По другой версии, деньги, найденные у Захарченко, могли быть появиться, благодаря деятельности группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, которая могла находиться под контролем полковника и его коллег. При этом квартира Захарченко использовалась как хранилище.

Рапорт об отставке начальника Захарченко, главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД Андрея Курносенко пока не удовлетворен.