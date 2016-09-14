СКР: изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей признаны вещественными доказательствами

Следствие признало вещественными доказательствами 8,5 млрд руб., изъятые при обыске у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. Денежные средства арестованы и помещены в хранилище Центробанка.

Сейчас следователи устанавливают происхождение денег. «На данный момент по материалам следствия проходит полученная преступным путем сумма в 8,5 млрд руб. Источники поступления этих средств устанавливаются», – заявили в СКР. Отмечается, что какие-либо иные финансовые средства в материалах следствия не фигурируют.

14 сентября «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что у членов семьи Захарченко обнаружили 300 млн евро на швейцарских счетах. Адвокат Захарченко Юрий Новиков заявил, что ему ничего не известно о счетах его подзащитного в Швейцарии.