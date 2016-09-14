Сбербанк рассказал о сложностях с перевозкой 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко

Деньги, изъятые у задержанного по подозрению в коррупции полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, планируется перевезти на хранение в банк, сообщил начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября в рамках громкого коррупционного дела. При обыске в квартире полковника была найдена наличность, по разным оценкам, на 8-9 млрд руб.

Новиков объяснил, что у одной из инкассаторских служб возникли проблемы при организации перевозки изъятых денег в банк. «Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД», — рассказал Новиков на круглом столе «Общественный контроль, безопасность и инкассация» в Общественной палате.