Адвокат полковника Захарченко прокомментировал данные о 300 млн евро на его счетах

Защите начальника одного из отделов Главного управления экономической безопасности МВД Дмитрия Захарченко ничего не известно о его счетах в Швейцарии. «Мы видим [по прессе], материальное благосостояние нашего доверителя растет, но нам ничего об этом, о счётах в Швейцарии, не известно. На какие-либо следственные действия, обыски нас не приглашают», – сказал «РИА Новости» адвокат Юрий Новиков.

14 сентября «Росбалт» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что у членов семьи Захарченко обнаружили 300 млн евро на швейцарских счетах.

Ранее сотрудники Следственного комитета России произвели обыск в квартире и по месту работы у замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. В результате были обнаружены $120 млн и 2 млн евро, передает «Интерфакс». По информации источника «РИА Новости», изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. является частью средств, похищенных у Нота-банка. ТАСС со ссылкой на источники также сообщал, что задержание Захарченко связано с хищением 26 млрд руб. у Нота-банка.

Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко на два месяца до 8 ноября. В суде Захарченко заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженным денежным средствам. «В этой квартире я не был, я в ней не живу, к этим деньгам я отношения не имею. Все предъявленные обвинения мне непонятны», – сказал он.

На данный момент правоохранительные органы пытаются установить происхождение изъятых денежных средств.