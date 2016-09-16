МВД запросило помощь ФРС по делу Захарченко – «Коммерсантъ»

Установить заказчика $120 млн, обнаруженных в квартире сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко, российской полиции помогу эксперты Федеральной резервной системы США. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий запрос через Центробанк и Росфинмониторинг был направлен туда на следующий день после задержания замначальника антикоррупционного главка МВД.

Обнаруженные доллары хранились в целлофановых упаковках, выпускаемых банками Федеральной резервной системы США, номиналом по $200 000 каждая. Российские финансисты такие упаковки иногда называют кирпичами. Они не были распакованы с момента доставки авиарейсами из-за океана и на бумажных лентах сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско, рассказал собеседник издания.

Российское следствие попросило ФРС указать, какой из российских банков заказывал эту валюту. Ее получателем могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перевести большую сумму долларов на свой корсчет в США по безналичному расчету и затребовать оттуда кэш. В запросе американскому регулятору говорилось, что расследование может вывести правоохранителей на след крупной преступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Затем предстоит выемка документов у заказчика валюты и выяснение, кто именно стал ее покупателем.

Обнаруженные доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли и являлись откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, считают следователи. Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Захарченко по долгу службы следил за расходами корпораций. Его подчиненные традиционно интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Участие в соответствующих тендерах «превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,— нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций»,— говорит собеседник издания. У этих платежей есть свое название – налог на башню, в роли которой предполагается центральный офис компании-заказчика.

Для передачи денег подрядчику приходилось заключать фиктивный субподряд с аффилированной фирмой-однодневкой, которой лишь перечисляли необходимую для выплаты «отката» сумму. После обналичивания средств через задействованный в схеме аффилированный банк фирма самоликвидировалась. Эти схемы Захарченко, предположительно, не только изучал, но и включался в них на финальной стадии, когда «откаты» уже были сформированы и готовы к передаче. Его посредник выходил на руководство банков и объяснял, какие статьи и сроки полагаются за данное правонарушение, а за приостановку компромата забирал откат целиком, полагает следствие.